Сколько серий в сериале "Рослый"?

Наш ответ:

«Рослый» - военный мини-сериал, вышедший 5 мая 2025 года. Первый сезон включает в себя четыре эпизода.



Зрителям показали реалистичную военную историю, которая покорила публику накалом страстей и драматизмом. Напомним вам сюжет. 1939 год. Майора Ивана Рослого отправляют на передовую советско-финской войны по наущению врагов. Однако именно его бойцы прорывают линию Маннергейма — ключ к победе. Несмотря ни на что, Рослый возвращается Героем Советского Союза и уже в звании полковника. С началом Великой Отечественной он снова проявляет себя: выводит из окружения тысячи бойцов. За ним закрепляется репутация удачливого командира, чьи успехи раздражают не только врагов на фронте, но и завистников в тылу.