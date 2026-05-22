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Сколько серий в сериале «Пропавшая без вести»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 мая 2026 Дата обновления ответа: 22 мая 2026

Американский криминальный сериал «Пропавшая без вести» (в оригинале M.I.A.) состоит из одного сезона, который включает 9 серий. Премьера состоялась 7 мая 2026 года на стриминговом сервисе Peacock.

О чем сериал

В центре сюжета — девушка по имени Этта Джонз, которая потеряла всю свою семью, но чудесным образом осталась живых. Члены семьи Этты занимались накобизнесом и погибли в результате кровавых разборок, но теперь головорезы охотятся за самой главной героиней. Стремясь отомстить, Этта решает взять инициативу в свои руки и погрузиться в мир криминала Майами. Она начинает самостоятельно выслеживать тех, кто погубил ее семью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пропавшая без вести
Пропавшая без вести драма, криминал, триллер
2026, США
0.0
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