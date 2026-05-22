Сколько серий в сериале «Пропавшая без вести»?

Американский криминальный сериал «Пропавшая без вести» (в оригинале M.I.A.) состоит из одного сезона, который включает 9 серий. Премьера состоялась 7 мая 2026 года на стриминговом сервисе Peacock.
В центре сюжета — девушка по имени Этта Джонз, которая потеряла всю свою семью, но чудесным образом осталась живых. Члены семьи Этты занимались накобизнесом и погибли в результате кровавых разборок, но теперь головорезы охотятся за самой главной героиней. Стремясь отомстить, Этта решает взять инициативу в свои руки и погрузиться в мир криминала Майами. Она начинает самостоятельно выслеживать тех, кто погубил ее семью.
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