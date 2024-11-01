Меню
Сколько серий в сериале "Пингвин"?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Пингвин" — новый криминальный сериал с Колином Фарреллом на платформе Max, который погружает зрителей в мрачные и опасные закоулки Готэма. Этот проект — спин-офф нашумевшего блокбастера Мэтта Ривза 2022 года, и в нём запланировано восемь эпизодов. Пока неизвестно, будут ли продливать сериал на второй сезон.

Сюжет вращается вокруг Освальда Кобблпота, более известного как Пингвин, который после смерти своего босса, криминального магната Кармайна Фальконе, решает занять его место. Но на пути к вершине готэмского преступного мира его ждёт серьёзная преграда — дочь Фальконе, София, которая не намерена отказываться от наследия отца. Зрителей ждёт ожесточённая борьба за власть в криминальном мире Готэма, где каждый шаг может стать последним.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пингвин
Пингвин драма, криминал
2024, США
9.0
