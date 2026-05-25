Сколько серий в сериале "Партизаны"?

«Партизаны» — военная драма отечественного производства. Рассказываем, сколько серий вышло на экраны.

В сериале «Партизаны» 10 серий, вышедших на телеканале «НТВ» в рамках первого сезона. Премьера первых эпизодов состоялась 11 мая 2026 года.

1941 год, пылающая Белоруссия. В немецком тылу партизаны натыкаются на секретные урановые рудники. Там под контролем оккупантов работает русский учёный-эмигрант — когда-то он бежал от большевиков, а теперь, затворник и фанатик, пытается обуздать атомную энергию, сам не подозревая, что его опыты приближают мир к катастрофе. Параллельно по военным дорогам мечется судьба Алексея Лаврентьева по кличке Лёха-Лавр. Бывший вор, который выживал там, где гибли другие, он попадает в отряд капитана НКВД Виктории Дегтяренко. Ему не верят, его терпят, но война быстро стирает грань между «блатным» и «правильным»: Лавр проявляет смекалку и отчаянную храбрость, становясь своим среди партизан. Так он выходит на след засекреченного физика и с ужасом узнаёт в нём отца, которого тридцать лет считал мёртвым. Теперь они по разные стороны фронта, но кровь оказывается громче любых идеологий.