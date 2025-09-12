Сколько серий в сериале "Мечта Эшрефа"?

«Мечта Эшрефа» — турецкий мелодраматический сериал, начавший выходить в 2025 году.
Синопсис гласит:
В юности 14-летний Эшреф работал в автомастерской, помогая семье, и однажды влюбился в загадочную незнакомку, которую в мыслях назвал Руйя — «мечта». Годы спустя он добился богатства и власти, но остался одиноким, храня в памяти образ той девушки. Неожиданно судьба сводит его с певицей Нисан, которая пробуждает в нём надежду на любовь. Однако Эшрефу ещё предстоит узнать, что она связана с тайной из его прошлого.
На данный момент известно о выпуске 16 эпизодов, однако количество серий в будущем может увеличится. Следите за графиком выхода серий на сайте «Киноафиши», чтобы быть в курсе.
Публикуем все эпизоды с датами:
Сезон 1
Сезон 2
