Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Мечта Эшрефа"?

Олег Скрынько 12 сентября 2025 Дата обновления: 12 сентября 2025
Наш ответ:

«Мечта Эшрефа» — турецкий мелодраматический сериал, начавший выходить в 2025 году.

Синопсис гласит:

В юности 14-летний Эшреф работал в автомастерской, помогая семье, и однажды влюбился в загадочную незнакомку, которую в мыслях назвал Руйя — «мечта». Годы спустя он добился богатства и власти, но остался одиноким, храня в памяти образ той девушки. Неожиданно судьба сводит его с певицей Нисан, которая пробуждает в нём надежду на любовь. Однако Эшрефу ещё предстоит узнать, что она связана с тайной из его прошлого.

Сколько серий в сериале «Мечта Эшрефа»

На данный момент известно о выпуске 16 эпизодов, однако количество серий в будущем может увеличится. Следите за графиком выхода серий на сайте «Киноафиши», чтобы быть в курсе.

Публикуем все эпизоды с датами:

Сезон 1

  • Эпизод 1 — 19 марта 2025 года
  • Эпизод 2 — 26 марта 2025 года
  • Эпизод 3 — 9 апреля 2025 года
  • Эпизод 4 — 16 апреля 2025 года
  • Эпизод 5 — 23 апреля 2025 года
  • Эпизод 6 — 30 апреля 2025 года
  • Эпизод 7 — 7 мая 2025 года
  • Эпизод 8 — 14 мая 2025 года
  • Эпизод 9 — 21 мая 2025 года
  • Эпизод 10 — 28 мая 2025 года
  • Эпизод 11 — 4 июня 2025 года
  • Эпизод 12 — 11 мая 2025 года
  • Эпизод 13 — 18 мая 2025 года


Сезон 2

  • Эпизод 1 — 17 сентября 2025 года
  • Эпизод 2 — 24 сентября 2025 года
  • Эпизод 3 — 1 октября 2025 года

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мечта Эшрефа
Мечта Эшрефа драма, мелодрама
2025, Турция
9.0
