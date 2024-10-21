Сколько серий в сериале «Извне»?

«Извне» — американский мистический хоррор-сериал, стартовавший в феврале 2022 года. На данный момент проект состоит из трех сезонов. Третий начал выходить 23 сентября 2024 года. Премьера заключительного эпизода намечена на 25 ноября. Каждый из имеющихся сезонов включает по десять серий. Таким образом, всего шоу будет насчитывать тридцать эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 52 минут.
Действие разворачивается в американском городке, находящимся в глухом лесу. Тот, кто попадает сюда, не может уехать, поскольку этому препятствует загадочная сверхъестественная сила. Днем местные жители пытаются жить нормальной жизнью и ищут способ вырваться на свободу. В ночное же время они баррикадируются в своих домах, скрываясь от устрашающих обитателей лесной чащи.
