Сколько серий в сериале «Извне»?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Извне» — американский мистический хоррор-сериал, стартовавший в феврале 2022 года. На данный момент проект состоит из трех сезонов. Третий начал выходить 23 сентября 2024 года. Премьера заключительного эпизода намечена на 25 ноября. Каждый из имеющихся сезонов включает по десять серий. Таким образом, всего шоу будет насчитывать тридцать эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 52 минут.

Действие разворачивается в американском городке, находящимся в глухом лесу. Тот, кто попадает сюда, не может уехать, поскольку этому препятствует загадочная сверхъестественная сила. Днем местные жители пытаются жить нормальной жизнью и ищут способ вырваться на свободу. В ночное же время они баррикадируются в своих домах, скрываясь от устрашающих обитателей лесной чащи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
9.0
