Сколько серий в сериале «Экспроприатор»?

«Экспроприатор» — российский криминальный сериал, вышедший в 2019 году. Сезон состоит из 16 эпизодов. Все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Это история о воре Юрии Алексееве, который более известен под прозвищем Барон. Он также является одним из персонажей сериала «Бандитский Петербург».



Действие «Экспроприатора» начинается в 1962 году. Молодой и удалой Юрка-Барон, ограбив очередную квартиру, отправляется из Ленинграда в Москву, чтобы увидеться с человеком из своего давнего и страшного прошлого. В вагоне поезда Юрка погружается в воспоминания, а также задумывается о том, что его жизнь могла бы сложиться совершенно иначе, если бы не война, репрессии и другие обстоятельства.