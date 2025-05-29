Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Экспроприатор»?

Сколько серий в сериале «Экспроприатор»?

Олег Скрынько 29 мая 2025 Дата обновления: 29 мая 2025
Наш ответ:

«Экспроприатор» — российский криминальный сериал, вышедший в 2019 году. Сезон состоит из 16 эпизодов. Все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Это история о воре Юрии Алексееве, который более известен под прозвищем Барон. Он также является одним из персонажей сериала «Бандитский Петербург».

Действие «Экспроприатора» начинается в 1962 году. Молодой и удалой Юрка-Барон, ограбив очередную квартиру, отправляется из Ленинграда в Москву, чтобы увидеться с человеком из своего давнего и страшного прошлого. В вагоне поезда Юрка погружается в воспоминания, а также задумывается о том, что его жизнь могла бы сложиться совершенно иначе, если бы не война, репрессии и другие обстоятельства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экспроприатор
Экспроприатор драма, криминал
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше