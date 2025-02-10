Сколько серий в сериале "Чудо-доктор"?

Меню
Олег Скрынько 10 февраля 2025 Дата обновления: 10 февраля 2025
Наш ответ:

«Чудо-доктор» - предстоящий российский сериал, премьера которого запланирована на 20 февраля 2025 года. На данный момент неизвестно, сколько именно серий планируется. Вероятно, канал СТС объявит об этом позже.

Пока что предлагаем ознакомиться с деталями сюжета. Надя Чудова, окончив медицинскую академию, возвращается в родной провинциальный город, чтобы работать врачом. Ее начальником становится талантливый хирург Андрей Крылов — тот самый человек, который одиннадцать лет назад спас ей жизнь после тяжелой аварии. С тех пор у Нади появился необычный дар: она видит болезни людей, которые ее окружают. Этот феномен помогает ей в медицинской практике, но одновременно становится причиной насмешек со стороны коллег и знакомых.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чудо-доктор
Чудо-доктор комедия, драма
2025, Россия
0.0
