Сколько серий в сериале «Алла-такси»?

Российский меладраматический сериал «Алла-такси» состоит из одного сезона, который насчитывает 16 серий. Шоу выходит в настоящее время на онлайн-платформе «Смотрим» и в эфире телеканала «Россия 1».



По сюжету женщина по имени Алла вместе с мужем-дальнобойщиком Васей и сыном Юрой проживает в деревне. Однажды она узнает, что Вася ей изменяет, что побуждает ее уйти от него. Однако ее свекровь Зинаида, пользуясь своим служебным положением, препятствует общению Аллы с Юрой. Алла оказывается одна и без работы. Ее положение усугубляется, когда в райцентре у нее крадут деньги и документы. Ночь она проводит в местном таксопарке, где ее приютил сторож Семеныч. В дальнейшем Алла становится водителем такси в этом же таксопарке, но вынуждена противостоять местному мужскому коллективу, который ей не рад. Впрочем, Алла получает поддержку от водителя Проскурнина и владельца таксопарка Урбанаса. Алла намерена вернуть Юру. Интригой также является то, вернется ли главная героиня к мужу или сойдется с Проскурниным.