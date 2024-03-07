Сколько серий в сериале "Агентство О.К.О."?

Сериал "Агентство О.К.О." состоит из одного сезона, включающего в себя 16 увлекательных серий.
Агентство О.К.О. является последней надеждой для тех, чьи близкие считаются пропавшими без вести, и полиция отказывается в оказании помощи. Это не просто частное детективное агентство; под одной крышей собрались представители самых различных профессий: бывший оперативник, психолог, опытный волонтер, и даже экстрасенс. Благодаря их слаженной работе и удивительному дару Вики распознавать энергетические потоки пропавших людей, самые безнадежные дела были раскрыты. Отчаявшиеся родители снова воссоединялись со своими детьми, мужья находили жен, а жены — мужей.
