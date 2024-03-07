Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Агентство О.К.О."?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 7 марта 2024
Наш ответ:

Сериал "Агентство О.К.О." состоит из одного сезона, включающего в себя 16 увлекательных серий.

Агентство О.К.О. является последней надеждой для тех, чьи близкие считаются пропавшими без вести, и полиция отказывается в оказании помощи. Это не просто частное детективное агентство; под одной крышей собрались представители самых различных профессий: бывший оперативник, психолог, опытный волонтер, и даже экстрасенс. Благодаря их слаженной работе и удивительному дару Вики распознавать энергетические потоки пропавших людей, самые безнадежные дела были раскрыты. Отчаявшиеся родители снова воссоединялись со своими детьми, мужья находили жен, а жены — мужей.

