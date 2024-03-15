Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в пятом сезоне сериала «Условный мент»?

Сколько серий в пятом сезоне сериала «Условный мент»?

Олег Скрынько 15 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пятый сезон российского детективного сериала «Условный мент» во главе со звездой «Глухаря» Денисом Рожковым состоит из 50 серий. Продолжительность каждого эпизода составляет в районе 42 минут. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Wink.

Действие «Условного мента» разворачивается в Санкт-Петербурге. Сериал повествует о бывшем оперуполномоченном Дмитрии Рыжкове (Рожков), который выходит на свободу после тюремного заключения. Он решает больше не иметь дел с работой в правоохранительных органах, поэтому устраивается в Жилкомсервис своего района. В то же время там появляется новая участковая в лице принципиальной и жаждущей справедливости Арины Гордеевой (Анастасия Тюнина). Несмотря на свое изначальное намерение держаться в стороне от борьбы с криминалом, Рыжков начинает помогать Гордеевой, к которой у него пробуждается романтическая симпатия. Девушка, однако, взаимностью ему не отвечает.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Условный мент 5
Условный мент 5 детектив
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше