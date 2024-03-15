Сколько серий в пятом сезоне сериала «Условный мент»?

Наш ответ:

Пятый сезон российского детективного сериала «Условный мент» во главе со звездой «Глухаря» Денисом Рожковым состоит из 50 серий. Продолжительность каждого эпизода составляет в районе 42 минут. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Wink.



Действие «Условного мента» разворачивается в Санкт-Петербурге. Сериал повествует о бывшем оперуполномоченном Дмитрии Рыжкове (Рожков), который выходит на свободу после тюремного заключения. Он решает больше не иметь дел с работой в правоохранительных органах, поэтому устраивается в Жилкомсервис своего района. В то же время там появляется новая участковая в лице принципиальной и жаждущей справедливости Арины Гордеевой (Анастасия Тюнина). Несмотря на свое изначальное намерение держаться в стороне от борьбы с криминалом, Рыжков начинает помогать Гордеевой, к которой у него пробуждается романтическая симпатия. Девушка, однако, взаимностью ему не отвечает.