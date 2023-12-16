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Постер сериала Условный мент 5
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Киноафиша Сериалы Условный мент 5

Условный мент 5 (2023 - 2023)

Uslovnyj ment 5 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий – Дима Рыжов, который после смерти отца продолжает доблестно бороться с преступностью. Однако работник уголовного розыска со своей честностью и принципиальностью многим пришелся не по нраву. Однажды Рыжов превышает должностные полномочия и оказывается в зале суда в качестве обвиняемого. Правоохранительные органы лишаются превосходного работника, который оказывается в тюрьме на два года. Несмотря на то что на свободу Рыжова выпускают раньше обозначенного срока, он больше не может вернуться к работе. 

В ролях
В ролях
Денис Рожков
Денис Рожков
Анастасия Тюнина
Анастасия Тюнина
Алексей Фокин
Кирилл Балобан
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Ольга Кирсанова-Миропольская
Ольга Кирсанова-Миропольская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Сезоны
Условный мент 5 - Сезон 1 Сезон 1
2023, 16 эпизодов
 
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