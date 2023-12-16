В центре событий – Дима Рыжов, который после смерти отца продолжает доблестно бороться с преступностью. Однако работник уголовного розыска со своей честностью и принципиальностью многим пришелся не по нраву. Однажды Рыжов превышает должностные полномочия и оказывается в зале суда в качестве обвиняемого. Правоохранительные органы лишаются превосходного работника, который оказывается в тюрьме на два года. Несмотря на то что на свободу Рыжова выпускают раньше обозначенного срока, он больше не может вернуться к работе.