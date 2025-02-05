Сколько серий в 4 сезоне сериала «Первый отдел»?

«Первый отдел» — российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. Выходит шоу на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера четвертого сезона состоялась 3 февраля 2025 года. Он включает 30 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 50 минут.
В новом сезоне следователь из Санкт-Петербурга Юрий Брагин оказывается отстранен от службы — его подозревают в том, что он помогает оперативнику Шибанову избежать ареста. Шибанова, который является другом Брагина, обвиняют в связях с бандой, которая через Россию доставляет в Европу наркотики из Латинской Америки.
