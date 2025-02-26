Сколько серий и сколько сезонов в сериале "Шеф"?

Наш ответ:

«Шеф» - ироничный детектив, который транслируется на телеканале НТВ с 2012 года. С тех пор были выпущены шесть сезонов, которые содержали в общей сложности 158 эпизодов. Однако 24 февраля 2025 года на ТВ начал выходить новый, уже седьмой по счету сезон. На данный момент неизвестно, сколько именно серий он будет включать.



В седьмом сезоне Виктор Расторгуев снова окажется в эпицентре ожесточенной криминальной войны. В борьбу за власть в Петербурге вступают два влиятельных авторитета — давний друг Расторгуева Максим Тихомиров и опасный Кочевник. Первый не раз выручал генерала, а второй помог ему освободить любимую женщину, Оксану. Однако разборки в преступном мире — не единственная проблема героя. Новым начальником ГУ МВД становится генерал Морозов, с которым у Расторгуева давние счёты. Теперь Виктору предстоит выяснить, что на самом деле задумал его старый недоброжелатель.

