Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сколько сезонов в сериале "Шеф"?

Сколько серий и сколько сезонов в сериале "Шеф"?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Шеф» - ироничный детектив, который транслируется на телеканале НТВ с 2012 года. С тех пор были выпущены шесть сезонов, которые содержали в общей сложности 158 эпизодов. Однако 24 февраля 2025 года на ТВ начал выходить новый, уже седьмой по счету сезон. На данный момент неизвестно, сколько именно серий он будет включать.

В седьмом сезоне Виктор Расторгуев снова окажется в эпицентре ожесточенной криминальной войны. В борьбу за власть в Петербурге вступают два влиятельных авторитета — давний друг Расторгуева Максим Тихомиров и опасный Кочевник. Первый не раз выручал генерала, а второй помог ему освободить любимую женщину, Оксану. Однако разборки в преступном мире — не единственная проблема героя. Новым начальником ГУ МВД становится генерал Морозов, с которым у Расторгуева давние счёты. Теперь Виктору предстоит выяснить, что на самом деле задумал его старый недоброжелатель.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шеф
Шеф криминал, драма
2011, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше