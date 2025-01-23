Сколько серий и сезонов в сериале "Обнимая небо"?

«Обнимая небо» - российский сериал 2013 года, который стал большим прорывом для известного актера Александра Петрова. Сериал состоит из одного сезона, включающего в себя двенадцать эпизодов по 48-50 минут.
События фильма разворачиваются в 1985 году в военном гарнизоне, где базируется полк истребительной авиации. Двое старшеклассников — Женя Луговая, дочь заместителя командира полка, и Ванька Котов, сын официантки из лётной столовой — переживают первую взаимную любовь. Однако судьба распоряжается иначе: драматические обстоятельства разлучают их, и они теряют связь на долгие годы. Ваня становится лётчиком-испытателем, а Женя — военным хирургом. Но спустя много лет их пути вновь пересекаются, напоминая, что настоящие чувства могут выдержать испытание временем.
