Сколько серий и сезонов в дораме «Аварийная посадка любви»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Дорама, также известная в России под названием «Любовное приземление», состоит из 1 сезона (16 серий). Премьера южнокорейского сериала состоялась на рубеже 2019 и 2020 годов. Сюжет вращается вокруг богатой наследницы Се Ри Юн, которая по неблагоприятному стечению обстоятельств оказалась в Северной Корее. От множества неприятностей девушку уберегает новый знакомый – местный капитан Чон Хек Ри. Чтобы у жителей деревни, где очутилась Се Ри Юн, не возникло вопросов к незнакомке, он выдает ее за свою возлюбленную. А вскоре вымышленный роман становится вполне реальным – молодые люди влюбляются друг в друга…

Главные роли в «Аварийной посадке любви» исполнили звезды дорам Хен Бин и Сон Е Чжин.

 

Хён Бин
Со Джи-хе
