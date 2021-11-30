Меню
Сколько лет Валере Логунову из сериала «Пищеблок» (2021)?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Петр Натаров, исполнивший в сериале «Пищеблок» главную роль, родился 25 октября 2006 года. В мае 2021 года, когда состоялась премьера шоу, юному актеру было 14 лет. Несмотря на возраст, Петр – артист с солидным творческим багажом. На его счету роли в фильмах и сериалах «Мамочки» (2016), «Триггер» (2018), «Паромщица» (2020). Кроме того, в 2019 году он дебютировал на театральной сцене в спектакле Алексея Киселева «Когда башни были маленькими», поставленном в Мобильном художественном театре. Юный актер мечтает попробовать себя в разных амплуа, сыграть комедийного героя или злодея.

При этом в детстве Петр вовсе не мечтал о карьере актера – планировал стать бизнесменом, пробовал свои силы в спорте и робототехнике.

 

