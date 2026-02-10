С кем будет Элоиза из сериала «Бриджертоны»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 февраля 2026 Дата обновления ответа: 10 февраля 2026

Согласно книжной серии Джулии Куин, Элоиза Бриджертон в итоге выйдет замуж за сэра Филиппа Крейна, вдовца и отца двоих детей, с которым она начнет переписываться после смерти его жены Марины Томпсон. Хотя в сериале возможны отклонения от сюжета, появление Филиппа в ранних сезонах намекает на этот роман, который, вероятно, станет центром пятого сезона. Основой для развития отношений персонажа является роман «Сэру Филиппу, с любовью».

Разница между книгами и сериалом

По сюжету книг, после смерти Марины Томпсон от пневмонии Элоиза переписывается с Филиппом, а затем они встречаются и влюбляются. В сериале Элоиза — свободолюбивая героиня, которая ставит под сомнение социальные нормы. Она дружит с Тео Шарпом во втором сезоне, но фанаты и намеки создателей указывают на то, что ее основным интересом в будущем станет сэр Филипп Крейн.

Бриджертоны
Бриджертоны драма, мелодрама
2020, США
8.0
