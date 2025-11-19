Почему закрыли сериал «Любовь и слезы»?

«Любовь и слезы» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший 19 сентября 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Проект представляет собой турецкую адаптацию южнокорейского сериала «Королева слез» (2024).

Почему было принято решение закрыть сериал?

Продюсеры решили, что продлевать «Любовь и слезы» нецелесообразно ввиду необычайно низких рейтингов уже вышедших эпизодов. Турецкая публика прохладно приняла новый проект во главе с Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. При этом за рубежом, в том числе в России, это турдизи пользуется успехом. Среди недостатков сериала называют нехватку динамики и затянутость. Кроме того, некоторым зрителям приелся дуэт в лице Эрчел и Ардуча, поскольку это уже не первый их совместный проект.