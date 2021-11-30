Почему поменяли актрису в турецком сериале «Империя Кёсем»?

Наш ответ:

Создатели сериала с самого начала планировали пригласить на главную роль не одну актрису, а несколько. Каждая из них должна была воплотить образ Кёсем в определенный период ее жизни. Героиню в юности сыграла дебютантка – гречанка Анастасия Тсилимпоу. Выбор актрисы был весьма символичным, ведь, по одной из версий, реальная Кёсем-султан была родом из Греции и до попадания в гарем носила христианское имя Анастасия. В период, когда героиня вышла из нежного возраста и начала управлять гаремом, ее играла Берен Саат. Наконец, роль Кёсем в зрелом возрасте доверили Нургюль Ешилчай.