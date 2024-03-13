О чем сериал «Учитель в законе»?

Наш ответ:

«Учитель в законе» — российская телевизионная франшиза, созданием которой занимался телеканал НТВ. В 2007 году вышел одноименный полнометражный фильм, за которым последовали многосерийные продолжения «Учитель в законе 2» (2010), «Учитель в законе. Продолжение» (2012) и «Учитель в законе. Схватка» (2017).



Главным героем этой саги является бывший вор в законе Борис Богомолов (Юрий Беляев), в криминальных кругах известный под прозвищем Богомол. Однажды он узнает, что жить ему осталось недолго ввиду рака мозга. Новость о скорой смерти побуждает Богомола отказаться от былой жизни. Он уезжает из Москвы и поселяется в провинциальном городке Солнечный. Используя поддельные документы, он получает место учителя литературы в здешней школе. Также Богомол стремится отыскать своего сына Ваню, который, как он выясняет, попал в детский дом, но затем сбежал. В итоге главный герой все же находит мальчика и забирает его к себе. Богомол вовсе не намерен возвращаться к криминалу, но обстоятельства и лучшие побуждения вынуждают его собственными силами противостоять преступности.