Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал «Учитель в законе»?

О чем сериал «Учитель в законе»?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Учитель в законе» — российская телевизионная франшиза, созданием которой занимался телеканал НТВ. В 2007 году вышел одноименный полнометражный фильм, за которым последовали многосерийные продолжения «Учитель в законе 2» (2010), «Учитель в законе. Продолжение» (2012) и «Учитель в законе. Схватка» (2017).

Главным героем этой саги является бывший вор в законе Борис Богомолов (Юрий Беляев), в криминальных кругах известный под прозвищем Богомол. Однажды он узнает, что жить ему осталось недолго ввиду рака мозга. Новость о скорой смерти побуждает Богомола отказаться от былой жизни. Он уезжает из Москвы и поселяется в провинциальном городке Солнечный. Используя поддельные документы, он получает место учителя литературы в здешней школе. Также Богомол стремится отыскать своего сына Ваню, который, как он выясняет, попал в детский дом, но затем сбежал. В итоге главный герой все же находит мальчика и забирает его к себе. Богомол вовсе не намерен возвращаться к криминалу, но обстоятельства и лучшие побуждения вынуждают его собственными силами противостоять преступности.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Учитель в законе
Учитель в законе драма, криминал
2010, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше