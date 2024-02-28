Меню
О чем сериал "Тайные мечты Алисы"?

О чем сериал "Тайные мечты Алисы"?

28 февраля 2024
Наш ответ:

Сериал "Тайные мечты Алисы" в жанре мелодрамы режиссёра Сергея Терещука представляет собой четырёхсерийный проект. В главных ролях выступают Алёна Савастова (Алиса) и Иван Зайцев (Иван).

Центральным сюжетом является история девушки, Алисы Манской (Алена Савастова), потерявшей мать в раннем детстве. Она связывает причину смерти матери с увлечением отца другой женщиной. Эта трагедия, пережитая в детстве, оставила след и на её личной жизни.

В прошлом Алиса пережила душевную травму, когда отец привёл в дом другую женщину, ожидающую ребёнка от него, и выселил прежнюю семью на окраину. Этот эпизод привел к тому, что матерь Алисы скоропостижно скончалась. Главная героиня, оставив отца, переехала в столицу, стала переводчицей и готовилась выйти замуж за бизнесмена Бориса Пикина (Валерий Панков). В организации предсвадебного дня помогала Лариса (Яна Аносова), которая завидовала и не разделяла взгляды Алисы на отца.

Однако ситуация повторилась, когда в момент, когда Алиса примеряла свадебное платье, Борис встречал у роддома Маргариту с сыном. Новость о рождении ребёнка шокировала главную героиню. В момент первой встречи с младенцем невеста объявила, что разрывает помолвку. В горе и разочаровании Алиса отправляется в путешествие на теплоходе.

Тайные мечты Алисы

Тайные мечты Алисы
Тайные мечты Алисы мелодрама
2024, Россия
0.0
