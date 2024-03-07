О чем сериал "Свадьба невозможна"?

Наш ответ:

"Свадьба невозможна" - это южнокорейский телесериал, который основан на вебтуне с тем же названием, написанном Сон Чжон Вон и проиллюстрированном Ли Чангом. В главных ролях выступают Чон Джон Со, Мун Сан Мин, Ким До Ван и Пэ Юн Ген.



Сюжет романтической драмы фокусируется на противоречивых желаниях и противодействии предполагаемому браку. Богатый наследник Ли До Хан предлагает фиктивный брак с актрисой На А Чжон, несмотря на свою гомосексуальность. Однако амбициозный младший брат До Хана, Ли Джи Хан, вмешивается, чтобы помешать отношениям.



Съемки сериала были приостановлены 11 апреля 2023 года из-за внезапной смерти актрисы Чон Чхэ Юль. 13 апреля съемки были возобновлены, и решено было найти замену покойной актрисе.