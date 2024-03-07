Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Свадьба невозможна"?

О чем сериал "Свадьба невозможна"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Свадьба невозможна" - это южнокорейский телесериал, который основан на вебтуне с тем же названием, написанном Сон Чжон Вон и проиллюстрированном Ли Чангом. В главных ролях выступают Чон Джон Со, Мун Сан Мин, Ким До Ван и Пэ Юн Ген.

Сюжет романтической драмы фокусируется на противоречивых желаниях и противодействии предполагаемому браку. Богатый наследник Ли До Хан предлагает фиктивный брак с актрисой На А Чжон, несмотря на свою гомосексуальность. Однако амбициозный младший брат До Хана, Ли Джи Хан, вмешивается, чтобы помешать отношениям.

Съемки сериала были приостановлены 11 апреля 2023 года из-за внезапной смерти актрисы Чон Чхэ Юль. 13 апреля съемки были возобновлены, и решено было найти замену покойной актрисе.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Чон Джон-со
Чон Джон-со
Jeon Jong-seo

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Свадьба невозможна
Свадьба невозможна драма, мелодрама
2024, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше