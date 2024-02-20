Меню
О чем сериал "Секреты Лизы"?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Мини-сериал "Секреты Лизы" отлично подойдет для воскресного вечера. Главные роли исполняют Анна Клинская, Давид Колчин, Анна Раевская, Игорь Чернявый, Надежда Азоркина, Антон Левин, Вячеслав Шатненко, Мария Немцева, Дарья Фурман, Мария Евстигнеева и другие.

Сюжет начинается с того, что Лиза живет счастливо с мамой и няней Надей, которая вызывает ее недоверие. Постепенно выясняется, что Надя и сводный отец мамы Лизы, модель Глеб, готовят план ограбления дома. Когда мама Лизы задерживается на работе, Надя и Глеб пытаются воплотить свои зловещие планы.

Лиза случайно становится свидетельницей преступления, которое совершает Надя, убивая женщину, в чем она обвиняет Глеба. Спустя много лет, Лиза, уже взрослая и закончившая академию ресторанного и гостиничного бизнеса, обнаруживает, что няня Надя стала женой коллекционера Александра Мартынова. Но встреча с хоккеистом Дмитрием Мартыновым оказывается для Лизы сюрпризом, когда она обнаруживает, что Надя стала его мачехой.

Сериал "Секреты Лизы" раскрывает сложные отношения, секреты и обманы, влияние прошлого на жизнь главных героев, а также стремление Лизы к разгадке тайн, которые скрываются в прошлом ее семьи.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Секреты Лизы
Секреты Лизы мелодрама
2024, Россия
0.0
