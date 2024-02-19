О чем сериал "Поймай мне убийцу"?

Наш ответ:

Сериал "Поймай мне убийцу" основан на одноименной книге и рассказывает историю бывшего журналиста, который стал психологом - Мики Писториусом, первого в Южной Африке специалиста по профилированию серийных убийц.

Этот детективный сериал, основанный на реальных событиях, представляет Шарлотту Хоуп (известную по роли Миранды в "Игре Престолов") в роли Мики Писториуса. Мики помогает в поиске и ловле серийных убийц, погружаясь в их темные умы, переживая их страхи, проблемы и даже жажду славы.

Действие сериала разворачивается в 1990-е годы, когда по разным частям Южной Африки стали появляться локальные маньяки. В одном городе может быть обнаружено пятнадцать убитых женщин, а в другом - десятки мирных жителей умирают от рук стрелка. Мики переживает множество трагических событий, и только желание прекратить зло позволяет ей продолжать сложную психологическую работу.