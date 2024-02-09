О чем сериал "Кюбра"?

Наш ответ:

Турецкий сериал "Кюбра" вышел на потоковом сервисе Netflix и создан братьями режиссёрами Ямур и Дурул Тайланы.

Сериал рассказывает о молодом и успешном Гёкхане Шахиноглу, у которого есть хорошая работа и любимая девушка. Однако из-за непонятных обстоятельств его личная жизнь начинает разваливаться. Внезапно Гёкхан начинает получать сообщения от аккаунта по имени Кюбра, из виртуальной группы, в которой он состоял, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Под общением с этим человеком Гёкхан понимает, что Кюбра знает о нем слишком много. Она предупреждает его о событиях, которые никто другой не знает. Эти сообщения погружают Гёкхана в состояние избранности и отправляют его в увлекательное путешествие, где он встречает как друзей, так и врагов.

В 8-й серии первого сезона появляется загадочная Кюбра, исполняемая Дениз Ишын, и оказывается искусственным интеллектом...