О чем сериал "Анна-детективъ"?

Олег Скрынько 4 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Анна-детекти́въ" – российский костюмированный многосерийный телевизионный художественный фильм детективного жанра с элементами мистики. Сюжет развивается в уездном городке Затонске и следует приключениям Анны Мироновой и сыщика Якова Штольмана. Сериал включает в себя элементы детектива и мистики, а его структура напоминает приключения Эраста Фандорина.

Первый сезон, действие которого происходит в 1888 году, рассказывает о приезде опытного сыщика Якова Штольмана в Затонск для расследования серии жестоких и загадочных преступлений. Он встречает необыкновенную девушку Анну Миронову, которая увлекается спиритизмом и обладает сверхъестественным талантом медиума.

Второй сезон, происходящий в 1894 году, следует за событиями после таинственной пропажи Якова Штольмана. Анна Миронова, потеряв свой дар медиума, сталкивается с возвращением сыщика и духов, чтобы вновь противостоять загадочным преступлениям, охватившим Затонск.

