О чем дорама "Свадьба невозможна"?

Наш ответ:

"Свадьба невозможна" – это южнокорейский телесериал с Чон Джон Со, Мун Сан Мин, Ким До Ван и Пэ Юн Ген в главных ролях, основанный на вебтуне с таким же названием, созданном Сон Чжон Воном и иллюстрированным Ли Чангом.



В сериале романтическая драма описывает сюжет, в центре которого стоят противоречивые желания и сопротивление предполагаемому браку. Когда богатый наследник Ли До Хан предлагает актрисе На А Чжон заключить фиктивный брак, она соглашается на этот шанс, несмотря на гомосексуальность До Хана. Однако в дело вмешивается амбициозный младший брат До Хана, Ли Джи Хан, который пытается помешать их отношениям, не ведая о том, что их брак является лишь на вид фиктивным.