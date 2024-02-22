Меню
О чем дорама "Свадьба невозможна"?

22 февраля 2024
Наш ответ:

"Свадьба невозможна" – это южнокорейский телесериал с Чон Джон Со, Мун Сан Мин, Ким До Ван и Пэ Юн Ген в главных ролях, основанный на вебтуне с таким же названием, созданном Сон Чжон Воном и иллюстрированным Ли Чангом.

В сериале романтическая драма описывает сюжет, в центре которого стоят противоречивые желания и сопротивление предполагаемому браку. Когда богатый наследник Ли До Хан предлагает актрисе На А Чжон заключить фиктивный брак, она соглашается на этот шанс, несмотря на гомосексуальность До Хана. Однако в дело вмешивается амбициозный младший брат До Хана, Ли Джи Хан, который пытается помешать их отношениям, не ведая о том, что их брак является лишь на вид фиктивным.

Чон Джон-со
Чон Джон-со
Jeon Jong-seo

Свадьба невозможна
драма, мелодрама
2024, Южная Корея
0.0
