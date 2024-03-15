О чем дорама "Королева слез"?

«Королева слез» — романтическая южнокорейская дорама, в которой рассказывается о любовных взаимоотношениях двух людей, на первый взгляд кажущихся совершенно разными.
Бэк Хен У — невероятно успешный бизнесмен, работающий директором юридического конгломерата «Куинс Груп». Будучи выходцем из небольшого поселения, предприниматель считается самым успешным мужчиной в своей родной деревне и является ее гордостью. Его жена — дочь владельцев конгломерата, за которой закрепился статус надменной принцессы, привыкшей жить на широкую ногу и думающей лишь о себе. Жизнь парочки круто меняется, когда они сталкиваются с первым в своей жизни серьезным кризисом. Чтобы сохранить брак и финансовое благополучие, им придется пересмотреть собственные взгляды на мир.
