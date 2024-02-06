Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Куда делась жена Антона в сериале "Великолепная пятерка"?

Куда делась жена Антона в сериале "Великолепная пятерка"?

6 февраля 2024
Наш ответ:

В начале 6-го сезона сериала "Великолепная пятерка" жена Антона Люда внезапно исчезает, и причина не сразу становится известной, что заставило зрителей волноваться и строить догадки. Наконец Антон объясняет своему сыну Мише, что мама уехала на курсы в Москву, где встретила свою новую любовь. В последующих сериях близкие начинают представлять Антону возможных кандидаток на роль пассии навоиспеченого холостяка, но никто из них ему не нравится.
Об актрисе, сыгравшей жену Ветрова (Анна Трофимычева (Русяева)), почти нет информации, но по слухам, актриса не смогла совмещать съемки в сериале с работой в театре, так как актриса беременна.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великолепная Пятерка
Великолепная Пятерка детектив
2019, Россия
0.0
