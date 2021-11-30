Куда делась Нигяр в турецком сериале «Великолепный век»?

В 100-й серии «Великолепного века» Нигяр покончила с собой, бросившись вниз с обрыва. Ее роль исполнила турецкая актриса Филиз Ахмет. Интересно, что изначально Филиз не планировала заниматься актерской карьерой – в Швеции, куда ее семья переехала из Республики Македонии во время Боснийской войны, девушка поступила в медицинский лицей. Однако творческие корни дали о себе знать – дедушка Филиз, Люфтю Сейфуллах, играл в театре. Поэтому после завершения учебы в медицинском Ахмет поступила сначала в Академию изящных искусств, а затем в Турецкую театральную консерваторию.
Сейчас на ее счету несколько десятков ролей в фильмах и сериалах.
