Куда делась Нигяр в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В 100-й серии «Великолепного века» Нигяр покончила с собой, бросившись вниз с обрыва. Ее роль исполнила турецкая актриса Филиз Ахмет. Интересно, что изначально Филиз не планировала заниматься актерской карьерой – в Швеции, куда ее семья переехала из Республики Македонии во время Боснийской войны, девушка поступила в медицинский лицей. Однако творческие корни дали о себе знать – дедушка Филиз, Люфтю Сейфуллах, играл в театре. Поэтому после завершения учебы в медицинском Ахмет поступила сначала в Академию изящных искусств, а затем в Турецкую театральную консерваторию.

Сейчас на ее счету несколько десятков ролей в фильмах и сериалах.

 

