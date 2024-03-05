Меню
Кто выиграл в шоу "Выжить в Самарканде"?

Кто выиграл в шоу "Выжить в Самарканде"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 5 марта 2024
Наш ответ:

В финале шоу "Выжить в Самарканде" два последних испытания определили победителя, и Александр Лось одержал безоговорочную победу со счетом 2:0. В суперфинале встретились мужчина и женщина, Александр Лось и Вики Одинцова. В отличие от ожиданий, Вики стала неожиданным открытием проекта, хотя ставки больше делались на Юлию Паршуту и Митю Фомина.

Победа Лося была предсказуемой и понятной еще несколько выпусков назад. Он выделялся физической развитостью, смекалкой и эрудицией. Более того, его благородная цель — потратить выигрыш на благотворительность, восстановление спортзала, где занимаются дети.

Александр из ДНР, и его победа стала особенно значимой, учитывая сложные времена, которые переживают эти люди. Его решение направить выигрыш на благотворительность делает его заслуженным победителем, подчеркивая, что звезды не являются единственными достойными участниками.

