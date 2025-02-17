Меню
Кто выиграл в шоу «Один в один»?

Кто выиграл в шоу «Один в один»?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
Наш ответ:

«Один в один!» — российское музыкальное шоу перевоплощений. Концепция заключается в том, что участники выступают в образах знаменитых музыкантов и певцов, вживую исполняя их хитовые композиции. Задача конкурсантов состоит в том, чтобы как можно более достоверно повторить оригинал. На данный момент проект насчитывает шесть сезонов. В первом победу одержал Алексей Чумаков, во втором — Виталий Гогунский, в третьем — Батырхан Шукенов и Руслан Алехно, в четвертом — снова Алексей Чумаков, в пятом — Павел Крюков. Шестой сезон стартовал в январе 2025 года. Победитель станет известен в марте.

Один в один!
Один в один! телешоу
2013, Россия
0.0
