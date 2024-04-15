Кто выиграл реалити-шоу «Большие девочки»?

Наш ответ:

Победительницей шоу о похудении «Большие девочки» стала Лилит Хачатрян. Финальный выпуск проекта, в котором была раскрыта главная интрига, вышел в эфир телеканала «Пятница» 25 апреля. Хачатрян обошла двенадцать других участниц, претендовавших на победу с начала шоу. За время проведения «Больших девочек» ей удалось похудеть на 40 кг. Это позволило ей завоевать приз в размере 1 млн рублей.



Съемки шоу прошли осенью 2023 года, так что зрители следили за перипетиями «Больших девочек» не в реальном времени. После заключительного выпуска был представлен еще один, бонусный эпизод шоу. Он посвящен тому, как складывается жизнь конкурсанток после участия в проекте.