Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто выиграл реалити-шоу «Большие девочки»?

Кто выиграл реалити-шоу «Большие девочки»?

Олег Скрынько 15 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Победительницей шоу о похудении «Большие девочки» стала Лилит Хачатрян. Финальный выпуск проекта, в котором была раскрыта главная интрига, вышел в эфир телеканала «Пятница» 25 апреля. Хачатрян обошла двенадцать других участниц, претендовавших на победу с начала шоу.  За время проведения «Больших девочек» ей удалось похудеть на 40 кг. Это позволило ей завоевать приз в размере 1 млн рублей.

Съемки шоу прошли осенью 2023 года, так что зрители следили за перипетиями «Больших девочек» не в реальном времени. После заключительного выпуска был представлен еще один, бонусный эпизод шоу. Он посвящен тому, как складывается жизнь конкурсанток после участия в проекте.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше