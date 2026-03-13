Кто выбыл из шоу "Маска" 8 марта?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 марта 2026 Дата обновления ответа: 13 марта 2026

«Маска» — популярное отечественное шоу, где звезды скрываются под масками животных.

Кто снял маску в последнем выпуске

8 марта 2026 года из шоу «Маска» выбыли следующие участники. В новом выпуске шоу «Маска» сразу три участника оказались на грани провала. В номинацию попали Коралл (уже в третий раз подряд), Лиса и Снегирь. Зрители своим голосованием спасли Лису, а вот судьбу остальных решало жюри. Выбор стоял между Кораллом и Снегирем, и голоса разделились поровну — 2:2. Решающим стало мнение Филиппа Киркорова, который отдал предпочтение исключению Коралла. Причина — артист слишком часто оказывается внизу турнирной таблицы. Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Сергей Лазарев, напротив, хотели оставить Снегиря.

Как только Коралл покинул сцену, выяснилось, что под маской скрывалась певица Катя Лель. Интересно, что Тимур Родригез угадал её сразу, а вот остальные члены жюри были уверены, что увидят либо Алену Свиридову, либо Светлану Сурганову.

Шоу продолжается, и уже 15 марта зрителей ждет новый выпуск, где станет известно имя следующего раскрытого участника. Финал проекта, по традиции, состоится в конце весны, когда за главный приз поборются всего четыре замаскированных артиста.

Маска
Маска телешоу, музыка
2020, Россия
