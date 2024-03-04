Кто ведущий шоу "Выживалити. Миссия Альфа"?

Наш ответ:

Ведущим нового экстремального проекта "Выживалити. Миссия Альфа" является создатель авторских проектов и актер Вадим Демчог. Он стал широко известным благодаря своей роли доктора Ивана Натановича Купитмана в популярном сериале "Интерны".



В роли ведущего "Выживалити. Миссия Альфа" Вадим Демчог будет проводить участников через различные трудные испытания, проверяя их на прочность и выносливость. Он сразу же установил жесткий тон, заявив, что не верит ни в команду участников, поскольку задания будут очень сложными и требовательными. Участники будут сталкиваться с экстремальными условиями, где им предстоит проявить все свои навыки и выживательские способности ради главного приза в 10 миллионов рублей.