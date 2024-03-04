Меню
Кто ведущий шоу "Выживалити. Миссия Альфа"?

Кто ведущий шоу "Выживалити. Миссия Альфа"?

Олег Скрынько 4 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Ведущим нового экстремального проекта "Выживалити. Миссия Альфа" является создатель авторских проектов и актер Вадим Демчог. Он стал широко известным благодаря своей роли доктора Ивана Натановича Купитмана в популярном сериале "Интерны".

В роли ведущего "Выживалити. Миссия Альфа" Вадим Демчог будет проводить участников через различные трудные испытания, проверяя их на прочность и выносливость. Он сразу же установил жесткий тон, заявив, что не верит ни в команду участников, поскольку задания будут очень сложными и требовательными. Участники будут сталкиваться с экстремальными условиями, где им предстоит проявить все свои навыки и выживательские способности ради главного приза в 10 миллионов рублей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу
2024, Россия
0.0
