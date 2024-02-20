Меню
Кто в жюри "Голос" в 2024 году?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На Первом канале России идет двенадцатый сезон популярного вокального шоу "Голос", который транслируется с 19 января по 26 апреля 2024 года. В этом сезоне вернулась кнопка "Заблокировать", которая была введена в предыдущем сезоне. Каждый наставник может воспользоваться этой кнопкой 4 раза.

Среди наставников в текущем сезоне выступают:
Владимир Пресняков - известный советский и российский певец, музыкант, композитор,
Полина Гагарина - эстрадная певица, победительница второго сезона "Фабрики звезд", а также представительница России на "Евровидении-2015", занявшая второе место.
Zivert - телеведущая, певица, актриса дубляжа, награжденная премиями "RU.TV", "МУЗ-ТВ", "ЖАРА", "Золотой граммофон", "Песня года".
И наконец, Антон Беляев - музыкант, лидер группы "Therr Maitz", продюсер, участник второго сезона "Голоса".

