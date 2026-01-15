Оповещения от Киноафиши
Кто убийца в сериале "Черное облако"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 января 2026 Дата обновления ответа: 15 января 2026

«Черное облако» — отечественный хит 2023 года, полюбившийся публике интригующим сюжетом.

Синопсис гласит:

Сериал «Чёрное облако» рассказывает о студентке Оле, чья жизнь полна одиночества и конфликтов. После того как она делится со своим психотерапевтом списком людей, которые её раздражают, с этими людьми начинают происходить загадочные и роковые несчастия. Таким образом, её слова неожиданно запускают цепь мистических и пугающих событий.

Кто убийца в сериале «Черное облако»

В сериале «Чёрное облако» главной виновницей всех смертей оказывается следователь Оксана.

Вот как это раскрывается:

  1. Она украла сильнодействующий яд из вещдоков и с его помощью убила «Красную шапочку» и отца Оли (это и было то самое «чёрное облако»).
  2. Своими руками она задушила Алину.
  3. Странный дом из финальных серий — это её искажённая психика, где все погибшие стали частью её воображаемой семьи.
  4. Кульминацией становится финальная сцена, где Оксана, в приступе ярости, сама выпускает «чёрное облако» в закрытом помещении, что символизирует её окончательное разрушение.


Таким образом, Оксана — не просто следователь по делу, а главная преступница, а «чёрное облако» — это как реальный яд, так и метафора её внутренней тьмы, погубившей всех вокруг.

