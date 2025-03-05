Кто Шива в сериале «Кордон»?

Наш ответ:

«Кордон» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Шоу стартовало в ноябре 2024 года и идет до сих пор. Сезон будет включать 48 эпизодов. Финальные два выйдут 20 марта 2025 года. В центре сюжета — экс-пограничник Саша Дымов, который возвращается в родное село Кордонка, отбыв в тюрьме срок за преступление, которое он не совершал. Подставил Дымова криминальный авторитет по прозвищу Шива. При этом супруга от Саши ушла к его лучшему другу, а восстановиться на службе нельзя. Помочь Саше берется Трофимыч, который дает ему работу в своей автомастерской. В дальнейшем Саша оказывается вовлечен в борьбу с контрабандистами. По ходу развития событий герой выясняет, что за контрабандой наркотиков и оружия стоит его заклятый враг Шива. Личность злодея до сих пор держится в секрете, что только усиливает интригу.