Кто победил в финале 2023 года в шоу "Выжить в Дубае"?

Олег Скрынько 22 февраля 2024 Дата обновления: 22 февраля 2024
Наш ответ:

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу "Выжить в Дубае". После победы футболист объявил, что решил отдать выигранные 10 миллионов рублей на благотворительность.

В финале шоу соревновались актриса Анна Хилькевич, футболист Павел Мамаев и представительницы народной команды Татьяна Минжуренко и Дарья Александрова. Участникам пришлось разделиться на пары, и все девушки захотели быть с бывшим мужем Аланы Мамаевой.

Первое испытание требовало надеть наручники и стрелять из лука. Судьба соревнования зависела от Минжуренко, которая могла стать партнером Мамаева, намеренно промахнувшись, но она поразила мишени.

Второе испытание, где участникам нужно было набрать воду в рот, пройти препятствия и получить ключи от наручников, оказалось критическим для "народниц". Актриса и футболист одержали победу и прошли в суперфинал.

В суперфинале они прошли через несколько заданий, включая игру "Калах", где Хилькевич и Мамаев помещали камни в лунки. В завершении настольной игры с шариками победу одержал муж Натальи Санько.

После подсчета результатов ведущие объявили, что у Мамаева было больше камней. Победитель поблагодарил всех участников своей команды за участие в испытаниях.

