Кто победил в финале 2023 года в шоу "Выжить в Дубае"?

Наш ответ:

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу "Выжить в Дубае". После победы футболист объявил, что решил отдать выигранные 10 миллионов рублей на благотворительность.



В финале шоу соревновались актриса Анна Хилькевич, футболист Павел Мамаев и представительницы народной команды Татьяна Минжуренко и Дарья Александрова. Участникам пришлось разделиться на пары, и все девушки захотели быть с бывшим мужем Аланы Мамаевой.



Первое испытание требовало надеть наручники и стрелять из лука. Судьба соревнования зависела от Минжуренко, которая могла стать партнером Мамаева, намеренно промахнувшись, но она поразила мишени.



Второе испытание, где участникам нужно было набрать воду в рот, пройти препятствия и получить ключи от наручников, оказалось критическим для "народниц". Актриса и футболист одержали победу и прошли в суперфинал.



В суперфинале они прошли через несколько заданий, включая игру "Калах", где Хилькевич и Мамаев помещали камни в лунки. В завершении настольной игры с шариками победу одержал муж Натальи Санько.



После подсчета результатов ведущие объявили, что у Мамаева было больше камней. Победитель поблагодарил всех участников своей команды за участие в испытаниях.