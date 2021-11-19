Кто озвучивает сериал «Доктор Хаус» на русском языке?

Наш ответ:

Американский драматический сериал «Доктор Хаус» стал настоящим международным феноменом: его посмотрело более 80 миллионов зрителей в более чем сотне разных стран мира. Популярность «Доктора Хауса» не обошла Россию: вскоре после премьеры у нас появилось огромное количество фанатских клубов и любительских озвучек. Тем мощнее был фурор, когда началась официальная трансляция этого сериала в России. К озвучанию привлекли крупнейших отечественных актеров дубляжа. Так, главного героя озвучил знаменитый артист театра и кино Валерий Кухарешин: именно с его глубоким, хриплым голосом доктор Грегори Хаус теперь ассоциируется у массового зрителя. Еще один популярный голос, появившийся в сериале, – страстный тембр Анны Геллер, за плечами которой озвучание более шестидесяти фильмов и сериалов.