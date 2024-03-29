Меню
Кто оказался «кротом» в четвертом выпуске «Выживалити»?

Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Выживалити» — реалити-шоу, выходящее в эфире телеканала «Пятница!». Суть проекта заключается в том, что звезды прошлых подобных реалити борются за приз в размере 10 млн рублей, выполняя различные экстремальные задания.

В четвертом выпуске, который стал доступен 22 марта, ведущий Вадим Демчог в конфиденциальном порядке сделал каждому из игроков предложение стать «кротом» за вознаграждение в размере 1 млн рублей, взятый из основного призового фонда. Задача «крота» заключалась в том, чтобы саботировать команду и привести к ее поражению в очередном конкурсе, в котором игрокам нужно было поедать отвратительные блюда. Стать «кротом» выказали желание несколько участников, но ведущий выбрал из них только одного. В итоге гастрономический конкурс действительно был проигран, но личность предателя в выпуске так и не была раскрыта.

Очевидно, создатели специально хранят эту интригу, чтобы публика пристальнее следила за ходом шоу и поведением каждого из участников. Зрители вольны строить собственные догадки. Кроме того, это создает среди игроков атмосферу паранойи, что накаляет напряжение между ними. О том, кто же стал «кротом», станет известно по окончании игры.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу
2024, Россия
0.0
