Наш ответ:

Али Абдула подставил его напарник по игре в камешки – Чхо Сан Воо. Пакистанец по происхождению, Али не умел играть в «Кганбу», но под руководством своего напарника быстро освоил азы. Ко всему прочему Абдул оказался любимчиком Фортуны и без труда обыграл Чхо. Поняв, что его время сочтено, Сан Воо решился на обман. Он предложил Али разделить камушки поровну, таким образом, они оба смогут пройти в следующий тур. Однако затем Чхо Сан Воо заявил, что им нужно понаблюдать за другими игроками, и пока Али смотрел по сторонам, первым показал выигранные десять камешков охранникам.