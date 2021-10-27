Меню
Кто обманул Али в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Али Абдула подставил его напарник по игре в камешки – Чхо Сан Воо. Пакистанец по происхождению, Али не умел играть в «Кганбу», но под руководством своего напарника быстро освоил азы. Ко всему прочему Абдул оказался любимчиком Фортуны и без труда обыграл Чхо. Поняв, что его время сочтено, Сан Воо решился на обман. Он предложил Али разделить камушки поровну, таким образом, они оба смогут пройти в следующий тур. Однако затем Чхо Сан Воо заявил, что им нужно понаблюдать за другими игроками, и пока Али смотрел по сторонам, первым показал выигранные десять камешков охранникам.

Поэтому Сан Воо вышел победителем, а Али был убит как проигравший.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

