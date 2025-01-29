Меню
Кто находится в жюри шоу "Один в один"?

Олег Скрынько 29 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Прямо сейчас в эфире идёт шестой сезон популярного шоу перевоплощений «Один в один!» — российской версии международного проекта Your Face Sounds Familiar. В жюри входят три постоянных эксперта: виртуозный пародист Юрий Стоянов, двукратный победитель шоу Алексей Чумаков и оперная певица Марина Мещерякова. Четвёртый член жюри меняется в каждом выпуске.

Участники шоу перевоплощаются в культовых музыкантов и актёров, исполняя их хиты вживую. Главное — не только максимально точно передать вокал, но и полностью вжиться в образ, повторяя манеру исполнения, мимику и пластику оригинала. Новый сезон не растерял былого шарма и включает в себя огромное количество впечатляющих перфомансов. Чтобы узнать, кто станет победителем, не пропустите свежие выпуски.

