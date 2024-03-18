Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет убийцу в сериале "Внутри убийцы"?

Олег Скрынько 18 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Личность убийцы держится создателями криминального триллера «Внутри убийцы» до самой развязки, поэтому имя актера, исполняющего роль, авторы сериала также не разглашают.

Напомним, что сериал основан на одноименном романе-бестселлере Майка Омера, а главные роли в нем исполнили Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. События разворачиваются в современном Санкт=Петербурге. По северной столице проносится волна беспрецедентных убийств, совершенных таинственным маньяком. Полиция бессильна, поэтому к расследованию подключается талантливая профайлер Зоя Волгина. Ее напарником становится бескомпромиссный следователь Волох, убежденный, что преступников нужно отправлять за решетку, а не анализировать. Вместе они всеми силами пытаются предотвратить очередное убийство.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Внутри убийцы
Внутри убийцы триллер, детектив
2024, Россия
0.0
