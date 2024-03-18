Кто играет убийцу в сериале "Внутри убийцы"?

Личность убийцы держится создателями криминального триллера «Внутри убийцы» до самой развязки, поэтому имя актера, исполняющего роль, авторы сериала также не разглашают.
Напомним, что сериал основан на одноименном романе-бестселлере Майка Омера, а главные роли в нем исполнили Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. События разворачиваются в современном Санкт=Петербурге. По северной столице проносится волна беспрецедентных убийств, совершенных таинственным маньяком. Полиция бессильна, поэтому к расследованию подключается талантливая профайлер Зоя Волгина. Ее напарником становится бескомпромиссный следователь Волох, убежденный, что преступников нужно отправлять за решетку, а не анализировать. Вместе они всеми силами пытаются предотвратить очередное убийство.
