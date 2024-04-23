Кто есть кто в сериале «На правах матери»?

«На правах матери» — мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний».
Маша Антилова (Елена Лагута) — главная героиня. Добрая, отзывчивая и наивная девушка, работающая медсестрой в хирургическом отделении. Чтобы спасти любимого мужчину, который ей неверен, она соглашается стать суррогатной матерью для ребенка предпринимателя Константина Богданова и его жены.
Сергей Митрофанов (Артем Алексеев) — возлюбленный Маши, филолог. Не работает, упрекает Машу в том, что она всегда помогает окружающим. Тйно встречается с любовницей и тратит на нее деньги. Попадает аварию, после чего Маша решает стать суррогатной матерью, чтобы получить деньги на его лечение. Когда Маша решает оставить ребенка себе, Сергей выступает против этого. Продолжает видеться с любовницей.
Алексей Богданов (Илья Акинтьев) — брат Константина Богданова, геолог. Кажется жестким и циничным, но на самом деле является хорошим человеком. Разошелся с женой, которая ему изменила. Изначально считает Машу аферисткой, но затем они влюбляются друг в друга.
Константин Богданов (Игорь Филиппов) — преуспевающий бизнесмен, который нанимает Машу в качестве суррогатной матери своего ребенка. Погибает в автокатастрофе. Согласно завещанию, его имущество достается родившемуся сыну Пете, тогда как опекунами мальчика становятся Маша и Алексей.
Ксения Рыжова (Полина Давыдова) — жена Константина Богданова. Погибает с ним в автокатастрофе.
Валентина Рыжова (Юлия Пивень) — властная и жесткая мать Ксении.
Виктор Скорик (Игорь Климов) — адвокат Константина Богданова. После его смерти Скорик вступил в заговор с Валентиной с целью отобрать у Маши и Алексея права на наследство Константина.
Алла (Людмила Титова) — давняя домработница Богдановых. Расстроена, что Константин не завещал ей никаких денег. Будучи смертельно больной, она решает отравить Машу, чтобы заполучить наследство и обеспечить своего сына Костю, которого она родила от Константина Богданова.
