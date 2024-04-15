Меню
Когда выйдет второй сезон сериала «Казачок»?

Олег Скрынько 15 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На данный момент второй сезон приключенческой комедии «Казачок» официально не анонсирован, но ожидается, что второй сезон шоу все-таки состоится. На это указывает масштабная рекламная кампания, которую от телеканала ТНТ получил первый сезон, который состоит всего из восьми эпизодов. Кроме того, сериал оказался достаточно востребованным у публики. Примечательно, что продюсером проекта является Сергей Светлаков.

«Казачок» повествует об обыкновенном современном школьнике по имени Степа. Будучи отправленным к бабуле в деревню, он через волшебный колодец-портал переносится в XVII век и оказывается в коммуне суровых казаков и их жен. Парню кажется, что он стал жертвой розыгрыша, будучи в курсе о сюжете фильма «Холоп», но в дальнейшем он убеждается, что действительно оказался в прошлом. Он адаптируется к новым обстоятельствам, удивляя казаков своими гаджетами и рассказами об удивительном будущем.

