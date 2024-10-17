Меню
Когда выйдет новый сезон сериала "Основание Осман"?

Олег Скрынько 17 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Основание Осман" — один из самых популярных турецких сериалов нашего времени, который уже на протяжении пяти лет удерживает внимание зрителей по всему миру. С 2 октября 2024 года стартовал долгожданный шестой сезон, и, как всегда, новые серии выходят еженедельно, погружая поклонников в исторические перипетии и драматические сражения.

История переходит от эпохи Эртугрула к новому времени — эпохе Османа, его сына, который продолжит великое дело своего отца. Осман бей, ставший основателем Османской Империи, был не только выдающимся лидером, но и бесстрашным воином. Его воинственный дух и личный пример вдохновляли армию, а противники уважали и боялись его за смелость и решимость. В новом сезоне мы увидим, как Осман строил империю, узнаем больше о его личной жизни, семье, детях, и о том, с какими испытаниями ему приходилось сталкиваться.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Основание: Осман
Основание: Осман боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
8.0
