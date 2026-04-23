Когда выйдет 6 сезон "Пацанов"?

«Пацаны» — один из самых популярных сериалов современности, препарирующий жанр комиксов. Рассказываем, будет ли у него продолжение.

Когда ждать шестой сезон

6 сезон «Пацанов» не выйдет вовсе. Дело в том, что транслирующийся сейчас в эфире пятый сезон станет для шоу последним. В нем будет поставлена точка в многолетнем противостоянии Бутчера и Хоумлендера, после чего зрителей ждет спин-офф, посвященный Солдатику.

О чем сериал: