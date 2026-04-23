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Когда выйдет 6 сезон "Пацанов"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 апреля 2026 Дата обновления ответа: 23 апреля 2026

«Пацаны» — один из самых популярных сериалов современности, препарирующий жанр комиксов. Рассказываем, будет ли у него продолжение.

Когда ждать шестой сезон

6 сезон «Пацанов» не выйдет вовсе. Дело в том, что транслирующийся сейчас в эфире пятый сезон станет для шоу последним. В нем будет поставлена точка в многолетнем противостоянии Бутчера и Хоумлендера, после чего зрителей ждет спин-офф, посвященный Солдатику.

О чем сериал:

В мире «Пацанов» супергерои — не спасители человечества, а звёзды шоу-бизнеса и инструмент огромной корпорации Vought. За красивыми улыбками и спасением котят скрываются чудовищные эгоизм, жестокость и секреты. Обычный парень Хьюи теряет девушку из-за «героя»-полукровки и случайно попадает в команду Билли Бутчера — бывшего оперативника, одержимого местью. Их группа, называющая себя «Пацаны», не имеет сверхсил, но готова любой ценой разоблачить и уничтожить фальшивых кумиров. Главная цель — неуязвимый и психопатичный Хоумлендер, лицо всей индустрии. Это циничная, жестокая и остроумная сатира на супергеройский жанр, корпоративную культуру и фанатское обожание.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пацаны
Пацаны драма, боевик, фантастика
2019, США
8.0
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