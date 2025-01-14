Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала «Против всех»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Против всех»?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Против всех» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2023 году. Шоу доступно для просмотра на многих онлайн-сервисах, включая START, Wink, Okko, «Иви» и другие. Заключительный эпизод третьего сезона выйдет 17 января 2025 года. Четвертый сезон пребывает в разработке, но дата премьеры новых серий пока не анонсирована. Вероятно, четвертый сезон выйдет либо в конце 2025 года, либо в начале 2026 года..

В центре сюжета — семейство Занозиных во главе дедом Захаром. Он единственный, кто отказался продавать свой дом и земельный участок крупной строительной компании, которая занимается возведением жилых коплексов. По мере развития истории противостояние между Занозиными и бизнесменами обостряется, обрастая все более невероятными обстоятельствами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Против всех
Против всех комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше