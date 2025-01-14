Когда выйдет 4 сезон сериала «Против всех»?

«Против всех» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2023 году. Шоу доступно для просмотра на многих онлайн-сервисах, включая START, Wink, Okko, «Иви» и другие. Заключительный эпизод третьего сезона выйдет 17 января 2025 года. Четвертый сезон пребывает в разработке, но дата премьеры новых серий пока не анонсирована. Вероятно, четвертый сезон выйдет либо в конце 2025 года, либо в начале 2026 года..
В центре сюжета — семейство Занозиных во главе дедом Захаром. Он единственный, кто отказался продавать свой дом и земельный участок крупной строительной компании, которая занимается возведением жилых коплексов. По мере развития истории противостояние между Занозиными и бизнесменами обостряется, обрастая все более невероятными обстоятельствами.
